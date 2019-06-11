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Спорт

Испанский теннисист сорвал зло на корте и ракетке после проигрыша

Испанский теннисист Марио Вилелье-Мартинес во время матча на турнире серии «Челленджер» в Казахстане эмоционально отреагировал на проигрыш. Об этом сообщило РИА Новости.

23-летний испанец проиграл Томиславу Бркичу, упустив преимущество в сет и брейк в третьей партии. После поражения Марио Вилелье-Мартинес не смог сдержать эмоции: он начал неистово бить ракеткой по корту, поднимая клубы пыли. В итоге испанец выкинул разбитую ракетку за пределы корта.

Встреча завершилась победой Томислава Бркича со счетом 1:6, 6:2, 7:5.
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