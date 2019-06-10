Таэквондисты с Иссык-Куля выиграли 10 медалей на турнире в Казахстане

Иссыккульцы выиграли 10 медалей на международном турнире «Кубок южной столицы» по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил тренер Нурдин Каимов.

Турнир прошел в Алматы, собрав более 300 бойцов из Казахстана, Кыргызстана и России.

«В копилке Ассоциации таэквондо ITF Иссык-Кульской области три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды», — отметил Нурдин Каимов.

Чемпионами в своих категориях стали Эльнара Бактыбекова, Полина Горьковая и Баэль Аскербеков. На вторую ступень пьедестала поднялись Амина Бекжанова, Нурислам Бактыбеков, Кыяз Калыбеков, Нурсулуу Азаматова и Амина Алмазова. Третье место заняли Айдин Баатырбеков и Нурали Орозгулов.

«Будем готовиться к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в августе в Болгарии», — добавил наставник.