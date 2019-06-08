Команда бойца ММА напала на судью во время поединка в Санкт-Петербурге

На турнире по смешанным единоборствам MFC-5, прошедшем в Санкт-Петербурге, один из поединков закончился массовой дракой. Об этом сообщило РИА Новости.

Рефери поединка Амиржон Гафуров — Саид Кабулов остановил бой во втором раунде, когда Гафуров завладел преимуществом в партере и нанес несколько мощных ударов сопернику в голову. Однако секунданты Кабулова не согласились с решением рефери, выбежали на ринг и напали на судью.

Массовую драку удалось остановить после вмешательства официальных лиц и представителей турнира.

Необходимо отметить, что бой возобновили, но Амиржон Гафуров снова уложил соперника на пол. Во второй раз рефери остановил бой окончательно.