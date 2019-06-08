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Спорт

В Бишкеке пройдет ночной полумарафон. Какие улицы перекроют

Сегодня в Бишкеке пройдет ночной полумарафон. Об этом сообщил организатор — ОО «Фонд развития массовых видов спорта «Номад-спорт».

В связи с проведением спортивного мероприятия c 20.00 ограничат движение в южной части города. Частично перекроют улицы Масалиева и Чортекова. С 20.00 до 00.30 одну полосу дороги перекроют по улице Масалиева (продолжение Жайыла Баатыра) от проспекта Ч.Айтматова и одну полосу по улице Чортекова до улицы Ахунбаева.

Ночной забег Toyboss Night Run в Бишкеке проводят второй раз. Его участники преодолеют три дистанции 5 километров, 10 километров и полумарафон на 21 километр.
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