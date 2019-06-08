В Бишкеке пройдет ночной полумарафон. Какие улицы перекроют

Сегодня в Бишкеке пройдет ночной полумарафон. Об этом сообщил организатор — ОО «Фонд развития массовых видов спорта «Номад-спорт».

В связи с проведением спортивного мероприятия c 20.00 ограничат движение в южной части города. Частично перекроют улицы Масалиева и Чортекова. С 20.00 до 00.30 одну полосу дороги перекроют по улице Масалиева (продолжение Жайыла Баатыра) от проспекта Ч.Айтматова и одну полосу по улице Чортекова до улицы Ахунбаева.