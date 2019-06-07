23:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Фанаты «Бостона» устроили драку на трибуне во время хоккейного матча

Фото © AFP 2019/Adam Glanzman. Фанаты «Бостон Брюинз»

Болельщики команды «Бостон Брюинз» устроили потасовку на трибуне во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сент-Луис Блюз» на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу первой команды.

Вскоре после окончания встречи в соцсетях распространили видео, на котором фанаты «Бостона» выясняют отношения на кулаках.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли состоится в воскресенье в Сент-Луисе. Команды играют до четырех побед.
Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Бразильский футбольный судья рассказал, как трижды обманул смерть
В Грузии за договорные матчи арестовали четырех футболистов
Американский боксер плюнул в лицо русскому другу Конора Макгрегора
Гонщики NASCAR подрались после круга почета
На Арнольда Шварценеггера напали на турнире в ЮАР
Известный мексиканский рестлер умер прямо на ринге
В Иране спортсменке грозит тюремное заключение за выход на ринг без хиджаба
Российские самбистки подрались после боя на турнире во Владивостоке
Девушка — боец MMA избила мужчину за неприличные жесты
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Популярные новости
В&nbsp;проморолик для Валентины Шевченко включили кадры из&nbsp;ее&nbsp;поездки в&nbsp;Кыргызстан В проморолик для Валентины Шевченко включили кадры из ее поездки в Кыргызстан
Соблазнительная боец UFC с&nbsp;обложек журналов сочетает красоту и&nbsp;мощь Соблазнительная боец UFC с обложек журналов сочетает красоту и мощь
У&nbsp;Кыргызстана восемь медалей на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;рукопашному бою У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
Кыргызстанцы победили на&nbsp;международном турнире по&nbsp;таэквондо Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо
Бизнес
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы