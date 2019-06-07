Фанаты «Бостона» устроили драку на трибуне во время хоккейного матча

Болельщики команды «Бостон Брюинз» устроили потасовку на трибуне во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сент-Луис Блюз» на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу первой команды.

Вскоре после окончания встречи в соцсетях распространили видео, на котором фанаты «Бостона» выясняют отношения на кулаках.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF — Benjamin Hochman (@hochman) 7 июня 2019 г.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли состоится в воскресенье в Сент-Луисе. Команды играют до четырех побед.