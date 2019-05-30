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Спорт

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Фото из интернета. Футболисты «Челси»

Футболисты «Челси» разгромили «Арсенал» в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча в Баку завершилась со счетом 4:1 в пользу «Челси». У победителей дубль оформил Эден Азар (65-я и 72-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Оливье Жиру (49-я) и Педро (60-я). «Арсенал» ответил голом Алекса Ивоби (69-я).

Фото © REUTERS/LEE SMITH. Футболисты «Челси»

«Челси» стал победителем Лиги Европы второй раз в своей истории. Ранее лондонцы завоевывали трофей в 2013-м. «Арсенал» проиграл третий финал еврокубков, начиная с 2000 года.

Обзор матча с YouTube. Голы начинаются с 6.55 минуты записи
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