«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты «Челси» разгромили «Арсенал» в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча в Баку завершилась со счетом 4:1 в пользу «Челси». У победителей дубль оформил Эден Азар (65-я и 72-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Оливье Жиру (49-я) и Педро (60-я). «Арсенал» ответил голом Алекса Ивоби (69-я).

Фото © REUTERS/LEE SMITH. Футболисты «Челси»

«Челси» стал победителем Лиги Европы второй раз в своей истории. Ранее лондонцы завоевывали трофей в 2013-м. «Арсенал» проиграл третий финал еврокубков, начиная с 2000 года.

Обзор матча с YouTube. Голы начинаются с 6.55 минуты записи