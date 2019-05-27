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Спорт

Бразильский футбольный судья рассказал, как трижды обманул смерть

Фото из интернета. Футбольный судья Леонард Гасиба

Глава судейского департамента CBF Леонардо Гасиба сделал шокирующее признание в эфире программы Aqui com Benja! на FoxSports. Об этом сообщил портал Sports.ru.

После все заявили, что у Леонарда Гасибы семь жизней, он потратил три, остается четыре.

Все началось в 1993 году, когда судья обслуживал матч первой лиги чемпионата штата Рио-Гранди-ду-Сул между «Гуарани ди Гарибалди» и «Айморе». После финального свистка на него со спины напал массажист одной из команд. Леонардо Гасиба пропустил удар в лицо такой силы, что потребовалась срочная медицинская помощь. Пока накладывали швы, автобус, на котором судья должен был вернуться домой, в Пелотас, уехал и по пути попал в страшную аварию. В результате погибли 9 человек. Агрессия массажиста спасла Гасибе жизнь.

Фото из интернета. Авиакатастрофа в Сан-Паулу

2007 год — и новый чудесный поворот. Гасиба получил назначение на игру в Уберландии (штат Минас-Жерайс). Предстояло сделать пересадку в Сан-Паулу, и судья купил билет на трагический рейс TAM3054 из Порту-Алегри. Никто из 187 человек, находившихся на борту, не выжил. Самолет приземлился на мокрую от дождя взлетную полосу аэропорта «Конгоньяс», выкатился за ее пределы и врезался в расположенные рядом здания.

Авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв в бразильской истории. Гасиба остался живым потому, что CBF в последний момент передвинула игру с четверга на пятницу и судья поменял билеты.

Прошло еще девять лет, и Гасиба в третий раз перехитрил смерть. Телеканал RBS (Санта-Катарина) предложил бывшему судье поработать экспертом на первом матче финала Южноамериканского Кубка «Атлетико Насьональ» — «Шапекоэнсе».

Фото из интернета. Эмблема погибшей команды «Шапекоэнсе»

Гасиба засобирался в путь, однако выяснилось, что комментаторская кабина на стадионе в Медельине крохотная. Решили, что он будет разбирать спорные моменты игры из Бразилии.

При подлете к аэропорту Медельина лайнер, где должен был находиться судья, врезался в гору. Из находившихся на борту 77 человек выжили 6.
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