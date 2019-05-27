«Алай» и «Дордой» увеличили отрыв в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Алай» и «Дордой» увеличили отрыв от преследователей в Кыргызской премьер-лиге.

В чемпионате страны 25-26 мая прошли поединки восьмого тура.

«Алай» со счетом 3:0 победил «Кара-Балту». Результативные удары нанесли Давлятжан Баратов (28-я минута), Дмитрий Островский (56-я минута) и Жоел Кожо (83-я минута).

«Дордой» обыграл «Академию-Лидер» — 3:2. У «Дордоя» забили Бекжан Сагынбаев (35-я минута, в свои ворота), Мирлан Мурзаев (46-я и 94-я минута) и Антон Землянухин (91-я минута), у «Академии-Лидер» — Нурлан Рыспаев (19-я минута).

«Абдыш-Ата» была сильнее «Илбирса» — 1:0. Отличился Эламан Мамытов (65-я минута).

«Нефтчи» и «Алга» победителя не выявили — 0:0.

По итогам восьмого тура турнирную таблицу по-прежнему возглавляют «Алай» и «Дордой» (по 19 очков). Третьим идет «Нефтчи» (14 очков). Девятый тур намечен на 1 июня.