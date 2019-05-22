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Спорт

В Грузии за договорные матчи арестовали четырех футболистов

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей арестовал четырех футболистов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

Еще семь футболистов вышли на свободу под залог по 10 тысяч лари ($3,7 тысячи).

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании восьми действующих и трех бывших футболистов клубов «Гурия», «Чиатура» и «ВИТ Джорджия» за подкуп участников спортивных соревнований и по факту договорных матчей.

Накануне президент Грузинской футбольной федерации (GFF) Леван Кобиашвили заявил журналистам, что виновным футболистам и их клубам пощады не будет, «все понесут ответственность».
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