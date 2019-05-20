Гонщики NASCAR подрались после круга почета

Гонка Всех Звезд серии Monster Energy в рамках NASCAR, прошедшая в выходые, завершилась скандальным инцидентом. Об этом сообщило РИА Новости.
Во время круга почета Райан Ньюман подрезал другого участника Клинта Бойера, который направлялся в боксы. Подобное поведение на трассе разозлило Бойера. После остановки он накинулся с кулаками на обидчика, сидевшего в машине.
Сотрудники команд сразу подбежали к дерущимся и разняли их. Инцидент на этом не закончился. Известно, что в боксах между пилотами произошел диалог, состоявший из оскорблений.