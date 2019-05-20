«Алай» обыграл «Дордой» в седьмом туре чемпионата Кыргызстана по футболу

Команда «Алай» со счетом 4:3 обыграла «Дордой» в седьмом туре Кыргызской премьер-лиги по футболу.

Поединки тура прошли 18-19 мая. Матч между «Дордоем» и «Алаем» был центральным. За «Алай» забили Акрамжон Умаров (16-я минута), Дмитрий Островский (30-я минута), Жоел Кожо (35-я минута) и Келвин Инкум (81-я минута), за «Дордой» — Антон Землянухин (8-я минута, с пенальти), Кайрат Жыргалбек уулу (75-я минута) и Вахыт Оразсахедов (79-я минута, с пенальти).

«Абдыш-Ата» была сильнее «Нефтчи» — 2:0. Результативные удары нанесли Эламан Мамытов (33-я минута) и Азирет Момошев (60-я минута).

«Кара-Балта» одолела «Академию-Лидер» — 1:0. Отличился Таалайбек уулу Уланбек (71-я минута). Для «Кара-Балты» это первая победа в сезоне.

«Илбирс» победил «Алгу» — 2:1. У «Илбирса» забил Кадырбек Шаарбеков (23-я и 31-я минута), у «Алги» — Олувасен Алерива (28-я минута).

«Алай» и «Дордой» (по 16 очков) лидируют в турнирной таблице. Третьим идет «Илбирс» (13 очков). Следующий тур намечен на 25-26 мая.