09:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Алай» обыграл «Дордой» в седьмом туре чемпионата Кыргызстана по футболу

Команда «Алай» со счетом 4:3 обыграла «Дордой» в седьмом туре Кыргызской премьер-лиги по футболу.

Поединки тура прошли 18-19 мая. Матч между «Дордоем» и «Алаем» был центральным. За «Алай» забили Акрамжон Умаров (16-я минута), Дмитрий Островский (30-я минута), Жоел Кожо (35-я минута) и Келвин Инкум (81-я минута), за «Дордой» — Антон Землянухин (8-я минута, с пенальти), Кайрат Жыргалбек уулу (75-я минута) и Вахыт Оразсахедов (79-я минута, с пенальти).

«Абдыш-Ата» была сильнее «Нефтчи» — 2:0. Результативные удары нанесли Эламан Мамытов (33-я минута) и Азирет Момошев (60-я минута).

«Кара-Балта» одолела «Академию-Лидер» — 1:0. Отличился Таалайбек уулу Уланбек (71-я минута). Для «Кара-Балты» это первая победа в сезоне.

«Илбирс» победил «Алгу» — 2:1. У «Илбирса» забил Кадырбек Шаарбеков (23-я и 31-я минута), у «Алги» — Олувасен Алерива (28-я минута).

«Алай» и «Дордой» (по 16 очков) лидируют в турнирной таблице. Третьим идет «Илбирс» (13 очков). Следующий тур намечен на 25-26 мая.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Тренировка глазами Лионеля Месси: «Барселона» показала уникальный ролик
«Дордой» одержал первую победу на Кубке АФК по футболу
Единственный кыргызский футболист покинул Премьер-лигу чемпионата России
«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу
Впервые в финалах Кубка чемпионов и Лиги Европы сыграют команды из одной страны
Самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет играет в Германии
«Ливерпуль» сотворил футбольную сенсацию, обыграв «Барселону» со счетом 4:0
«Дордой» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу
«Дордой» крупно проиграл в третьем туре Кубка АФК по футболу
Тренер английского «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Популярные новости
Новозеландская бегунья, которая завораживает поклонников одним взглядом Новозеландская бегунья, которая завораживает поклонников одним взглядом
Тренировка глазами Лионеля Месси: &laquo;Барселона&raquo; показала уникальный ролик Тренировка глазами Лионеля Месси: «Барселона» показала уникальный ролик
Дарья Маслова выиграла полумарафон в&nbsp;Казахстане Дарья Маслова выиграла полумарафон в Казахстане
В&nbsp;Бишкеке прошел турнир по&nbsp;стрельбе памяти сотрудников &laquo;Альфы&raquo; В Бишкеке прошел турнир по стрельбе памяти сотрудников «Альфы»
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов