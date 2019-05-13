Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 10 медалей на «Кубке Победы» в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на международном турнире «Кубок Победы» по таэквондо ITF, завершившемся в Караганде. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент — Олег Лим).

За победу боролись 700 бойцов из Казахстана, Кыргызстана и России. Нашу страну представлял 21 спортсмен из Бишкека и Шопокова. Чемпионами в своих категориях стали Жаныл Султанкулова, Кудайберген Султанкулов, Данияр Курманбаев и Айтенир Жаныкулов. Серебро взяли Ольга Хегай и Румид Ташматов, бронзу — Эмирлан Беркутов, Тунгуч Салморбеков, Арсентий Хван и Адиль Иманходжаев.

«Турнир был высокого уровня — участвовали чемпионы мира и Азии. Наши бойцы хорошо себя показали. Выделим тренера Урмата Садырбекова из Шопокова, чьи ученики взяли четыре золота», — отметили в федерации.

«В Бишкеке 18 мая проведем чемпионат Кыргызстана», — добавили они.