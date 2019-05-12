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Спорт

«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Дордой» укрепил лидерство в Кыргызской премьер-лиге.

В чемпионате страны 11-12 мая прошли поединки шестого тура. В центральном «Нефтчи» и «Алай» победителя не выявили — 1:1. За «Нефтчи» забил Аброр Кыдыралиев (45-я минута), за «Алай» — Тимур Талипов (19-я минута).

С таким же счетом завершился матч между командами «Академия-Лидер» и «Илбирс». У первых отличился Тынчыбек уулу Асылбек (45-я минута), у вторых — Кадырбек Шаарбеков (47-я минута).

«Дордой» разгромил «Абдыш-Ату» — 4:1. У «Дордоя» результативные удары нанесли Антон Землянухин (50-я минута), Мирлан Мурзаев (66-я минута) и Вахыт Оразсахедов (71-я и 85-я минута), у «Абдыш-Аты» — Алимардон Шукуров (44-я минута).

«Алга» одолела «Кара-Балту» — 3:0. Голы забили Владислав Павленко (63-я минута), Арлен Шаршенбеков (70-я минута) и Максат Алыгулов (89-я минута).

По итогам тура у возглавляющего турнирную таблицу «Дордоя» стало 16 очков. За ним идут «Алай» и «Нефтчи» (по 13 очков). Седьмой тур пройдет 18-19 мая.
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