Самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет играет в Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), сообщило РИА Новости.

Сумма трансфера Джейдона Санчо оценивают в 150 миллионов евро.

В пятерку самых дорогих игроков мира также входят полузащитники Маттео Гендузи из английского «Арсенала» (70,1 миллиона евро), Николо Дзаньоло из итальянской «Ромы» (67,4 миллиона евро), Кай Хаверц из немецкого «Байера» (64,3 миллиона евро) и Деклан Райс из английского «Вест Хэма» (64,2 миллиона евро).