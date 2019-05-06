«Дордой» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

«Дордой» вышел в лидеры Кыргызской премьер-лиги.

Пятый тур национального первенства прошел 4-5 мая.

В центральном матче «Дордой» со счетом 3:0 победил «Нефтчи». Голы забили Эрнист Батырканов (33-я минута), Кайрат Жыргалбек уулу (50-я минута) и Вахыт Оразсахедов (91-я минута). Для «Нефтчи» это первое поражение в сезоне.

«Алай» был сильнее «Абдыш-Аты» — 1:0. Результативный удар нанес Мирбек Акматалиев (5-я минута).

«Илбирс» обыграл «Кара-Балту» — 3:1. У победителей отличились Кадырбек Шаарбеков (62-я минута), Абай Боколеев (69-я минута) и Жаныбек уулу Аманжан (74-я минута), у проигравших — Майрамбек уулу Рустам (85-я минута).

«Алга» одолела «Академию-Лидер» — 3:2. За «Алгу» забили Олувасен Алерива (19-я минута), Тимур уулу Орозбек (26-я минута) и Максат Алыгулов (73-я минута), за «Академию-Лидер» — Жоодарбек Мамиев (91-я минута) и Хусан Рашидов (93-я минута).

По итогам тура действующий чемпион «Дордой» (13 очков) вышел на первое место в турнирной таблице. За ним идут «Алай» и «Нефтчи» (по 12 очков). Следующий тур намечен на 11-12 мая.