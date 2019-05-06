Молодые и быстрые. Кыргызстанцы победили на фестивале легкой атлетики

В Бишкеке 4-5 мая прошел фестиваль легкой атлетики. Он собрал около 300 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Беларуси и порадовал зрителей насыщенной программой.

Много лет фестиваль проводили в честь Всемирного дня легкой атлетики. В прошлом году эту дату в глобальном масштабе отмечать перестали, но в КР турнир сохранился.

«Наш вид спорта развивается по всей стране, с массовостью дело обстоит неплохо. В этот раз впервые за много лет приехала команда из Аксы, — сказал 24.kg генсек Федерации легкой атлетики Кыргызстана Иван Щербаков. — В регионах немало перспективной молодежи. По ряду причин ей не всегда удается раскрыть свой потенциал. Чтобы набиралась опыта, проводим такие соревнования».

Фото 24.kg. Эпизод фестиваля легкой атлетики

Среди женщин на дистанции 100 метров победила Нурганым Сарыбаева, 200 метров — Татьяна Рыбакова (обе из КР), 400 метров — Ольга Комесаренко (Беларусь), 800 метров — Виктория Сенькина, 1 тысяча 500 метров — Виктория Сергеева, 5 тысяч метров — Айгуль Каиржанова (все из Казахстана). В забеге на 100 метров с барьерами лучшей стала Ангелина Тяпова, 400 метров с барьерами — Анастасия Бородина, в метании копья — Кристина Пахомова, в толкании ядра — Айдана Садыкова, в прыжке в длину — Юлия Кукина, в прыжке в высоту — Надия Иманкулова, в тройном прыжке — Сабина Батаджиева (все из КР).

Фото 24.kg. Эпизод фестиваля легкой атлетики

Среди мужчин забеги на 100 и 200 метров выиграл Эркинбек Шеров, 400 метров — Кирилл Сарасов, 800 метров — Самат Казакбаев, 5 тысяч метров — Урматбек Абдылаев. На дистанции 110 метров с барьерами и в прыжке в высоту победил Данил Карин, в забеге на 400 метров с барьерами — Денис Власенко, в прыжке в длину — Тимур Исаков, в тройном прыжке — Султан Исламов. В смешанной эстафете 4×100 метров первенствовали Нурганым Сарыбаева, Эркинбек Шеров, Татьяна Рыбакова и Кирилл Сарасов (все из КР).

Одним из самых интересных получился забег на 1 тысячу 500 метров. Двух лидеров на финише разделила лишь секунда. Лучшим стал 18-летний Нурсултан Кенешбеков (КР).

«Легкой атлетикой увлекся два года назад, учась в школе. С тех пор успел выступить на чемпионатах мира и Азии, Азиатских играх. Был чемпионом Кыргызстана, призером турниров в Казахстане. На этом фестивале побеждал в 2018 году. Люблю бегать!» — рассказал 24.kg Нурсултан Кенешбеков.

Фото 24.kg. Эпизод фестиваля легкой атлетики

Представителей регионов было много. Из Джалал-Абада, например, приехало восемь спортсменов.

«Выступаем на всех республиканских турнирах. В год берем минимум 12 золотых медалей на чемпионате Кыргызстана. Условия подготовки у нас, наверное, лучше, чем в столице, — заявил 24.kg тренер Абдулла Торожанов из Джалал-Абада. — Помогают мэр, депутаты горкенеша, городской спорткомитет и спортшколы. Занимаемся на хорошем стадионе, регулярно проводим сборы. Наш ведущий атлет Гулшаной Сатарова недавно выиграла два золота в Малайзии. Сегодня, правда, не участвует — готовится дебютировать на иссык-кульском марафоне».

Среди девушек на дистанциях 400 и 800 метров первой стала Карина Рыбина, 1 тысяча 500 и 3 тысячи метров — Чолпон Тазабекова, 100 метров с барьерами — Светлана Майер, в метании копья — Анастасия Танкова, в толкании ядра — Алина Самакова, в прыжке в длину — Самаркул кызы Алия, в прыжке в высоту — Ангелина Поцелуева (все из КР).

Фото 24.kg. Эпизод фестиваля легкой атлетики

Одной из звезд турнира стала 16-летняя Ева Кадырова, выигравшая два спринтерских забега среди девушек. На дистанции 100 метров ее итоговый результат составил 11,93 секунды, на 200 метров — 24,95 секунды. Это намного быстрее, чем у всех остальных участниц турнира, включая взрослых.

В 2018-м Ева была единственной легкоатлеткой из Кыргызстана на юношеской Олимпиаде. На дистанции 200 метров она стала 17-й. В марте победила в Беларуси, обновив рекорд, державшийся 20 лет.

«Конкуренция на местных турнирах в моей возрастной группе совсем низкая. Зачастую тренируюсь и выступаю со взрослыми, — сообщила 24.kg Ева Кадырова. — В этом сезоне собираюсь на несколько зарубежных стартов, где конкуренция выше. Хочу стабильно улучшать свои результаты и в будущем пробиться на взрослые Олимпийские игры».

Среди юношей забег на 100 метров выиграл Руслан Рустамов, 200 и 400 метров — Умар Хан, 800 метров — Нурсултан Айылчиев, 1 тысячу 500 и 3 тысячи метров — Элдияр Кадыров, 110 метров с барьерами — Тамерлан Дуйшеналиев. В метании копья чемпионом стал Артур Адамов, в толкании ядра — Давид Световой, в прыжке в длину — Никита Оптов, в прыжке в высоту — Тимофей Бжицких. Эстафету 4×100 метров выиграли Умар Хан, Ульяна Завгородняя, Артем Питченко и Сара Батманова (все из КР).

Фото 24.kg. Эпизод фестиваля легкой атлетики

В середине июля Бишкек примет турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Его участники поборются за путевки на чемпионат мира. На носу отбор на Олимпиаду. Квалификационные нормативы как никогда высоки, но атлеты, способные выполнить их, в Кыргызстане есть.