В Иране спортсменке грозит тюремное заключение за выход на ринг без хиджаба

Иранской спортсменке Садаф Хадем, которая занимается боевыми искусствами, грозит тюремный срок в Иране. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти страны решили арестовать женщину за выход на ринг без хиджаба. Помимо этого, Садаф Хадем обвинили в том, что проводила тренировки под руководством мужчины, что тоже незаконно в Иране.

Федерация любительского бокса Ирана не стала вмешиваться в дело и заявила, что боксерша выступала на соревнованиях в качестве частного лица.

Садеф Хадем — первая спортсменка из Ирана, которой удалось победить в международном боксерском поединке.