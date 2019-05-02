Молодежная сборная Кыргызстана по волейболу выиграла турнир в России

Молодежная сборная Кыргызстана (до 23 лет) по волейболу выиграла международный турнир «Кубок Содружества». Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 1-2 мая в Хабаровске с участием шести команд из России, Кыргызстана и Таджикистана. На групповом этапе отечественная дружина одолела команды «Памир» (Таджикистан) — 3:0 и ДВГМУ (Хабаровск) — 3:2. В полуфинале повержена «Чита» — 3:0, а в финале — «Амурстрой» (Благовещенск) — 3:1.

«На этом турнире наша сборная выступала под названием «Жаштык» и под руководством тренера Учкуна Маралова», — добавили в федерации.