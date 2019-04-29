Тренер английского «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Матч 45-го тура второго футбольного английского дивизиона между «Лидсом» и «Астон Виллой» (1:1) завершился курьезом. Об этом сообщило РИА Новости.

На 72-й минуте один из футболистов «Астон Виллы» получил повреждение в игровом эпизоде и остался лежать на газоне. Арбитр не остановил игру, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

Сразу после гола на поле началась потасовка. Судья показал красную карточку форварду «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази.

После такого противоречивого инцидента тренер «Лидса» Марсело Бьелса заставил своих игроков дать «Астон Вилле» сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.