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Спорт

«Нефтчи» выиграл четвертый матч на чемпионате Кыргызстана по футболу

«Нефтчи» выиграл очередной матч в премьер-лиге Кыргызстана.

В национальном первенстве 27-28 апреля прошли поединки четвертого тура. Лидер чемпионата «Нефтчи» со счетом 1:0 победил «Илбирс». Гол забил Арген Жуматаев (17-я минута).

«Дордой» был сильнее «Алги» — 4:1. В составе «Дордоя» результативные удары нанесли Эрнист Батырканов (28-я и 77-я минуты), Муролим Ахмедов (33-я минута) и Антон Землянухин (94-я минута), в составе «Алги» — Максат Алыгулов (80-я минута).

«Алай» обыграл «Академию-Лидер» — 2:1. За «Алай» забили Мирбек Акматалиев (11-я минута) и Расулбек Ташланкулов (47-я минута), за «Академию-Лидер» — Ысмаил уулу Уларбек (90-я минута).

«Абдыш-Ата» с таким же счетом взяла верх над «Кара-Балтой». У победителей отличились Грант Карапетян (61-я минута) и Асылбек Искаков (69-я минута), у проигравших — Алишер Усубалиев (67-я минута, с пенальти).

«Нефтчи» (12 очков) занимает первое место в турнирной таблице. Следом идут «Дордой» (10 очков) и «Алай» (9 очков). Поединки следующего тура намечены на 4-5 мая.
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