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Спорт

Юные шахматисты Кыргызстана сразились за путевку в Сочи

Фото Дамиля Токтогонова. Судья Дамиль Токтогонов (справа) и команда — победитель турнира

Юные шахматисты Кыргызстана сразились за путевку на турнир в Сочи. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в столице завершился традиционный турнир «Белая ладья» среди школьников республики. За победу боролись 15 команд. Они провели семь туров.

«Победитель получал право участия в одноименном всероссийском турнире, который пройдет в начале июня в Сочи»,  — рассказали в федерации.

Выиграв все свои матчи, чемпионом стала школа № 61. На втором месте школа № 6, на третьем — школа «Креатив-Таалим».

В 2018-м тройку призеров на аналогичном турнире составили школы № 67, 61 и 6.
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