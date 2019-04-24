02:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Секундное дело. Забит самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

Фото © REUTERS/DAVID KLEIN. Форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг забивает мяч в ворота «Уотфорда»

Ирландский футболист «Саутгемптона» Шейн Лонг открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда», забив самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги. Об этом сообщило РИА Новости.

Шейн Лонг отличился на 7-й секунде матча, сначала заблокировав передачу соперника, а после реализовав выход один на один с вратарем. При этом встречу с центра поля начинали футболисты «Уотфорда».

Предыдущее достижение датировано 9 декабря 2000 года и принадлежало футболисту «Тоттенхэм Хотспур» Ледли Кингу, который поразил ворота «Брэдфорд Сити» на 10-й секунде матча.

Кстати, быстро пропущенный гол стал не единственным драматичным моментом игры. Ведь в итоге «Саутгемтон» матч не выиграл. Игрок «Уотфорда» Андре Грей сравнял счет на последней, 90-й минуте игры.
Ссылка:
просмотров: 727
Версия для печати
Материалы по теме
«Нефтчи» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу
Выступление Евгении Медведевой в откровенном наряде удивило фанатов фигуристки
Французские футболисты сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам
«Дордой» проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу
«Алай» и «Дордой» победили во втором туре чемпионата Кыргызстана по футболу
В Нидерландах футболисты будут играть мячом с изображением работ Рембрандта
Кыргызстан победил Мьянму на международном турнире по футболу
Слезоточивый газ и спецназ: в Бразилии футболисты устроили бойню во время матча
Промах года: футболист умудрился не попасть в ворота с нескольких сантиметров
В Италии футболист завершил карьеру, инсценировав похищение на вертолете
Популярные новости
Антонина Шевченко уступила американке на&nbsp;турнире UFC Антонина Шевченко уступила американке на турнире UFC
&laquo;Смерч в&nbsp;пустыне&raquo;. Как кыргызстанцы и&nbsp;казахстанцы в&nbsp;войну играли «Смерч в пустыне». Как кыргызстанцы и казахстанцы в войну играли
Фото 10-летнего Лионеля Месси с&nbsp;будущей женой опубликовали в&nbsp;интернете Фото 10-летнего Лионеля Месси с будущей женой опубликовали в интернете
Борец джиу-джитсу из&nbsp;Кыргызстана стал чемпионом мира Борец джиу-джитсу из Кыргызстана стал чемпионом мира
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию