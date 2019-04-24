Секундное дело. Забит самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

Ирландский футболист «Саутгемптона» Шейн Лонг открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда», забив самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги. Об этом сообщило РИА Новости.

Шейн Лонг отличился на 7-й секунде матча, сначала заблокировав передачу соперника, а после реализовав выход один на один с вратарем. При этом встречу с центра поля начинали футболисты «Уотфорда».

Предыдущее достижение датировано 9 декабря 2000 года и принадлежало футболисту «Тоттенхэм Хотспур» Ледли Кингу, который поразил ворота «Брэдфорд Сити» на 10-й секунде матча.

Кстати, быстро пропущенный гол стал не единственным драматичным моментом игры. Ведь в итоге «Саутгемтон» матч не выиграл. Игрок «Уотфорда» Андре Грей сравнял счет на последней, 90-й минуте игры.