Кыргызстанцы победили на крупном турнире по таэквондо ITF на Иссык-Куле

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент — Олег Лим).

В Чолпон-Ате 20-21 апреля впервые прошел турнир «Кубок снежного барса». Участвовали более 300 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Чемпионами в своих категориях стали Милана Кудайбердиева, Никита Цой, Ольга Хегай, Данияр Курманбаев, Гульшаир Акматкулова, Игорь Якушев и Жолдубай Бариков. Командный турнир выиграла сборная Бишкека, а лидером итогового зачета стала Иссык-Кульская область.

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Часть участников «Кубка снежного барса»

«Теперь готовимся к международному турниру, который пройдет 9-10 мая в Караганде», — добавили в федерации.