03:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на крупном турнире по таэквондо ITF на Иссык-Куле

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Награждение победителей общекомандного зачета

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент — Олег Лим).

В Чолпон-Ате 20-21 апреля впервые прошел турнир «Кубок снежного барса». Участвовали более 300 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Чемпионами в своих категориях стали Милана Кудайбердиева, Никита Цой, Ольга Хегай, Данияр Курманбаев, Гульшаир Акматкулова, Игорь Якушев и Жолдубай Бариков. Командный турнир выиграла сборная Бишкека, а лидером итогового зачета стала Иссык-Кульская область.

Федерации таэквондо ITF Кыргызстана
Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Часть участников «Кубка снежного барса»

«Теперь готовимся к международному турниру, который пройдет 9-10 мая в Караганде», — добавили в федерации.
Ссылка:
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
В Федерации таэквондо ITF Кыргызстана сменился президент
Кыргызстанцы произвели фурор на Кубке Азии по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали четыре медали в России
Кыргызстанцы выиграли 16 медалей на чемпионате Казахстана по таэквондо ITF
Кыргызстанцы победили на чемпионате Казахстана по таэквондо ITF
Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо ITF
В Кыргызстане назвали лучших таэквондистов года
Как в кино. Таэквондисты из Кыргызстана и Казахстана сразились за Кубок надежды
Кыргызстанки завоевали три медали на турнире по таэквондо ITF в России
Таэквондисты из Кыргызстана триумфально выступили в Алматы
Популярные новости
Выступление Евгении Медведевой в&nbsp;откровенном наряде удивило фанатов фигуристки Выступление Евгении Медведевой в откровенном наряде удивило фанатов фигуристки
Антонина Шевченко уступила американке на&nbsp;турнире UFC Антонина Шевченко уступила американке на турнире UFC
Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла престижный полумарафон в&nbsp;Душанбе Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла престижный полумарафон в Душанбе
&laquo;Смерч в&nbsp;пустыне&raquo;. Как кыргызстанцы и&nbsp;казахстанцы в&nbsp;войну играли «Смерч в пустыне». Как кыргызстанцы и казахстанцы в войну играли
Бизнес
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Мобильная экосистема &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; способствует развитию безналичных платежей Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей
Кыргызстан первый в&nbsp;СНГ по&nbsp;охвату населения 4G&nbsp;и&nbsp;дешевизне мобильного интернета Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета