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Спорт

Французские футболисты сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

Фото © AFP 2019/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT. Футболисты клуба «Пари Сен-Жермен»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Монако» выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшему от пожара. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже. В этой встрече столичный клуб может оформить победу в чемпионате Франции.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и кровля собора. По данным пожарных, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели.
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