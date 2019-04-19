Французские футболисты сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

Футболисты «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Монако» выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшему от пожара. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже. В этой встрече столичный клуб может оформить победу в чемпионате Франции.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и кровля собора. По данным пожарных, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели.