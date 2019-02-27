Кыргызстанцы выиграли 16 медалей на чемпионате Казахстана по таэквондо ITF

Кыргызстанцы выиграли 16 медалей на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

Турнир прошел в Алматы и был посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участвовали более 300 спортсменов из РК, КР, России и Узбекистана. От КР выступали таэквондисты из Бишкека, Балыкчи и Оша. В их активе три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Чемпионами в своих категориях стали Эльзада Матиева, Акдил Зайырбеков и Данила Блинков. Серебро завоевали Ислам Шаиев, Санжар Демербеков, Данила Блинков и Эльзада Матиева. Бронзу взяли Адилет Аширбеков, Умар Самудунов, Арлен Черикбаев, Жоомарт Кенешов, Дильмурат Мединов, Ариет Касымов и Эламан Абдурасулов. В командных состязаниях кыргызстанцы заняли второе место.

«Завтра отправляемся на соревнования в Москву. Готовимся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Италии», — добавил Виталий Олейниченко.