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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 16 медалей на чемпионате Казахстана по таэквондо ITF

Фото Виталия Олейниченко. Часть кыргызстанцев — призеров чемпионата Казахстана по таэквондо ITF

Кыргызстанцы выиграли 16 медалей на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

Турнир прошел в Алматы и был посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участвовали более 300 спортсменов из РК, КР, России и Узбекистана. От КР выступали таэквондисты из Бишкека, Балыкчи и Оша. В их активе три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Чемпионами в своих категориях стали Эльзада Матиева, Акдил Зайырбеков и Данила Блинков. Серебро завоевали Ислам Шаиев, Санжар Демербеков, Данила Блинков и Эльзада Матиева. Бронзу взяли Адилет Аширбеков, Умар Самудунов, Арлен Черикбаев, Жоомарт Кенешов, Дильмурат Мединов, Ариет Касымов и Эламан Абдурасулов. В командных состязаниях кыргызстанцы заняли второе место.

«Завтра отправляемся на соревнования в Москву. Готовимся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Италии», — добавил Виталий Олейниченко.
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