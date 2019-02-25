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Спорт

Автогол по-баскетбольному: игроки НБА случайно забросили мяч в свое кольцо

Фото © REUTERS/Brad Penner. Эпизод матча клубов «Никс» — «Сперс»

В матче регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс» произошел курьезный случай. Видео момента опубликовали в Twitter.

В начале первой четверти игроки «Никс» Деннис Смит и Кевин Нокс во время борьбы под кольцом забросили мяч в собственное кольцо. Никто из команды соперника не мешал баскетболистам спокойно забрать подбор, но они не разобрались и стали объектами насмешек болельщиков и интернет-пользователей.

Тем не менее курьезный гол не помешал «Никс» одержать победу со счетом 130:118.
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