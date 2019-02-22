Паралимпийцы Кыргызстана попали в сложное положение и просят изменить закон

Кыргызский национальный паралимпийский комитет (КНПК) просит внести изменения в Закон «О паралимпийском спорте» и открыть дирекцию по инвалидным видам спорта. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил президент комитета Бакыт Исаков.

По его словам, в Кыргызстане два паралимпийских комитета. Один из них признан на международном уровне, а второй поддерживает государство.

Наша организация создана в 1994 году как ассоциация инвалидного спорта и была привязана к Национальному олимпийскому комитету. Потом мы получили международное признание. Вице-президент КНПК Токтобек Айдаралиев

Вторую организацию создали в 2004 году, но долгое время о ней ничего не слышали.

«Когда начали готовить закон о паралимпийском спорте, они проснулись. В документе предусмотрено финансирование – около 13 миллионов сомов. Второй комитет добился, чтобы в закон вписали его название. Но деньги напрямую не выдают комитетам, а выделяют на поддержку, проведение соревнований и другое», — отметил он.

Бакыт Исаков рассказал, что они просят убрать конкретное название.

«У нас есть сурдокомитет, спецкомитет (с умственными отклонениями). Они все должны попасть в закон. Мы разрабатывали этот закон, а его повернули против нас. В нем указано, что Кыргызстан представляет паралимпийский комитет, а мы хотим, чтобы там указали, что представляют организации, у которых есть международное признание», — поделился он пожеланиями.

Бакыт Исаков добавил, что чиновники от спорта ставят палки в колеса комитету.

«Недавно прошла генассамблея Азиатского паралимпийского комитета. Кыргызстан представлен одним делегатом с правом голоса – президентом Кыргызского национального паралимпийского комитета Бакытом Исаковым. Но на заседание пытался попасть замдиректора по неолимпийским видам спорта Айбек Бакасов. Такое поведение выставило не в лучшем свете нашу страну. Скандальную ситуацию озвучили с трибуны генассамблеи. Нельзя допускать, чтобы чиновник позорил страну», — уверен он.