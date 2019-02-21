23:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Знойная австралийка променяла подуим на профессиональный бокс

Фото © Instagram. Бывшая модель Аврил Мати

Австралийская модель Аврил Мати в 2018 году кардинально поменяла жизнь, начав профессионально заниматься боксом. До этого девушка занималась единоборствами на любительском уровне, сообщило РИА Новости.

Год назад Аврил Мати переехала в США и успела провести три боя на профи-ринге, причем ни разу не проиграв: последние два ее поединка завершились победами.

Несмотря на занятость в боксе, девушка не оставила карьеру модели, продолжая сниматься в рекламе купальников.

В настоящее время Аврил Мати продолжает подготовку к четвертому бою на профессиональном ринге, который запланирован на март.

Помимо съемок и интенсивных занятий в спортивном зале, 31-летняя Аврил Мати, проживающая в Майами, успевает работать еще и фитнес-тренером, а также радовать поклонников фотографиями и видео в своем аккаунте Instagram.
Ссылка:
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Боец ММА сломал ногу о соперника во время боя
Спортивный календарь с 18 по 24 февраля
Спортивный календарь с 11 по 17 февраля
Видео с дайвером из Чехии, который плывет подо льдом озера, восхитило интернет
Спортивный календарь с 4 по 10 февраля
Итальянский тренер отправил в нокаут наставника другой команды во время матча
Чемпионка мира по боксу вызвала музыканта Сергея Шнурова на бой из-за Волочковой
Лучшим боксером 2018 года WBC признал украинца Александра Усика
Спортивный календарь с 14 по 20 января
Спортивный календарь с 31 декабря по 6 января
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке 61-летний силач поднял груз весом 40&nbsp;тонн и&nbsp;установил мировой рекорд В Бишкеке 61-летний силач поднял груз весом 40 тонн и установил мировой рекорд
Боец из&nbsp;Кыргызстана победил на&nbsp;международном турнире в&nbsp;России Боец из Кыргызстана победил на международном турнире в России
Постоять за&nbsp;себя и&nbsp;прославиться. Выбираем, каким единоборством заняться Постоять за себя и прославиться. Выбираем, каким единоборством заняться
Боец ММА сломал ногу о&nbsp;соперника во&nbsp;время боя Боец ММА сломал ногу о соперника во время боя
Бизнес
С&nbsp;новым тарифом BRAVO от&nbsp;MegaCom интернет теперь можно дарить С новым тарифом BRAVO от MegaCom интернет теперь можно дарить
Идеи подарков для мужчин на&nbsp;любой бюджет Идеи подарков для мужчин на любой бюджет
В&nbsp;Бишкеке откроется Black Star Burger В Бишкеке откроется Black Star Burger
Чынгыз Ташмамбетов: Овердрафт &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; простой и&nbsp;легкий вид кредита Чынгыз Ташмамбетов: Овердрафт «Бакай Банка» — простой и легкий вид кредита