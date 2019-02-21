Знойная австралийка променяла подуим на профессиональный бокс

Австралийская модель Аврил Мати в 2018 году кардинально поменяла жизнь, начав профессионально заниматься боксом. До этого девушка занималась единоборствами на любительском уровне, сообщило РИА Новости.

Год назад Аврил Мати переехала в США и успела провести три боя на профи-ринге, причем ни разу не проиграв: последние два ее поединка завершились победами.

Несмотря на занятость в боксе, девушка не оставила карьеру модели, продолжая сниматься в рекламе купальников.

В настоящее время Аврил Мати продолжает подготовку к четвертому бою на профессиональном ринге, который запланирован на март.

Помимо съемок и интенсивных занятий в спортивном зале, 31-летняя Аврил Мати, проживающая в Майами, успевает работать еще и фитнес-тренером, а также радовать поклонников фотографиями и видео в своем аккаунте Instagram.