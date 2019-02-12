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Спорт

Чемпион UFC чихнул и получил травму

Фото © AFP 2019/Steven Ryan/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP. Боец Дэниэль Кормье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье получил травму спины после того, как чихнул. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я заработал травму спины, когда чихнул. Это абсолютно серьезно, я не шучу. Я почувствовал острую боль в спине. Мне остается просто терпеть», — цитирует бойца MMAFighting.

Также Даниэль Кормье рассказал, кто может стать его следующим соперником. «Я хочу подраться с Броком Леснаром, но, возможно, моим соперником станет Стипе Миочич. Я бы давно вышел против него, но меня замучили травмы. Сейчас состояние моего здоровья не позволяет соревноваться, посмотрим, что будет дальше», — добавил спортсмен.

В 22 поединках в UFC Даниэль Кормье одержал 22 победы. В 2018 году его признали лучшим бойцом промоушена.
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