Чемпион UFC чихнул и получил травму

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье получил травму спины после того, как чихнул. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я заработал травму спины, когда чихнул. Это абсолютно серьезно, я не шучу. Я почувствовал острую боль в спине. Мне остается просто терпеть», — цитирует бойца MMAFighting.

Также Даниэль Кормье рассказал, кто может стать его следующим соперником. «Я хочу подраться с Броком Леснаром, но, возможно, моим соперником станет Стипе Миочич. Я бы давно вышел против него, но меня замучили травмы. Сейчас состояние моего здоровья не позволяет соревноваться, посмотрим, что будет дальше», — добавил спортсмен.

В 22 поединках в UFC Даниэль Кормье одержал 22 победы. В 2018 году его признали лучшим бойцом промоушена.