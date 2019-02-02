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Спорт

Российский хоккеист в НХЛ сломал конек и минуту играл на коленях

Фото © AFP 2019/BRUCE BENNETT. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошел курьезный эпизод с участием российского защитника «дьяволов» Егора Яковлева. Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке первого периода при счете 2:0 в пользу «Нью-Джерси» Яковлев потерял лезвие на одном из своих коньков. В итоге защитник почти минуту провел на коленях. Все это время российский хоккеист лишь помогал голкиперу перекрыть ворота в ожидании паузы в игре.

Матч стал первым для Егора Яковлева в НХЛ с 10 декабря 2018 года. В тот день хоккеисты «Нью-Джерси» в серии буллитов уступили «Анахайму», а россиянин записал на свой счет голевую передачу.
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