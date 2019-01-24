Чемпионка мира по боксу вызвала музыканта Сергея Шнурова на бой из-за Волочковой

Чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова выступила в защиту известной российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине, в котором высмеял ее манеру фотографироваться, сидя на шпагате.

«Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ, не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек, — написала спортсменка из Казахстана в своем аккаунте Instagram. — Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову».

Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение. Фируза Шарипова

Балерина также в стихотворной форме ответила Сергею Шнурову, раскритиковав его пристрастие к алкоголю и упрекнув его в стремлении повысить популярность за счет «стихов про Волочкову».

Фируза Шарипова провела последний поединок 9 сентября в Санкт-Петербурге, в котором победила хозяйку ринга Юлию Куценко и защитила свои титулы. Следующий бой против Евы Вальстрем может состояться весной также в Санкт-Петербурге.