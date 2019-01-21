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Спорт

Кубок Азии по футболу. Сборные Китая и Ирана вышли в 1/4 финала

В ОАЭ на Кубке Азии по футболу 20 января стартовала стадия плей-офф.

Сборная Иордании встретилась с командой Вьетнама. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На гол иорданца Бахи Абдел-Рахмана (39-я минута) вьетнамцы ответили мячом Нгуена Цонга Пуонга (51-я минута). В серии пенальти точнее был Вьетнам — 4:2.

Китай обыграл Таиланд — 2:1. У победителей отличились Сяо Чжи (67-я минута) и Гао Линь (71-я минута, с пенальти), у проигравших — Супачай Джайдед (31-я минута).

Иран взял верх над Оманом — 2:0. Результативные удары нанесли Ализера Яханбакш (32-я минута) и Ашкан Дежага (41-я минута, с пенальти).

В 1/4 финала Китай сыграет с Ираном. Вьетнам своего противника узнает позднее.

На 21 января намечены еще три матча 1/8 финала, включая поединок между сборными ОАЭ и Кыргызстана. Расписание и сетка плей-офф — здесь.
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