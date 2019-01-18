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Спорт

На Кубке Азии по футболу определились все участники плей-офф

В ОАЭ на Кубке Азии по футболу 17 января прошли заключительные матчи группового этапа.

В группе E сборная Катара со счетом 2:0 победила команду Саудовской Аравии. Оба результативных удара нанес Алмоез Али (на 46-й и 80-й минутах).

Ливан был сильнее Северной Кореи — 4:1. За Ливан забили Джордж Феликс Мелки (27-я минута), Хилал Алхелве (65-я и 98-я минуты) и Хассан Маатук (80-я минута, с пенальти), за Северную Корею — Пак Кван Ен (9-я минута).

Первым в группе стал Катар (девять очков). Далее расположились Саудовская Аравия (шесть очков), Ливан (три очка) и Северная Корея (ноль очков).

В группе F Оман одолел Туркменистан — 3:1. У Омана забили Ахмед Ал Махаижри (20-я минута), Мухсен Ал Гассани (84-я минута) и Мохаммед Ал-Мусаллами (93-я минута), у Туркменистана — Алтымурат Аннадурдыев (41-я минута).

Япония обыграла Узбекистан — 2:1. У победителей отличились Есинори Муто (43-я минута) и Цукаса Сиотани (58-я минута), у проигравших — Элдор Шомуродов (40-я минута).

Итоговое положение в группе выглядит следующим образом: Япония (девять очков), Узбекистан (шесть очков), Оман (три очка) и Туркменистан (ноль очков).

По итогам дня последними участниками плей-офф стали сборные Омана и Вьетнама. Ранее туда пробились ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, Иордания, Австралия, Южная Корея, Китай, Кыргызстан, Иран, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Япония и Узбекистан.

На 20 января намечены первые матчи 1/8 финала. Расписание и сетка плей-офф — здесь.
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