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Спорт

Кубок Азии по футболу. Северная Корея пропустила 10 мячей в двух матчах

На Кубке Азии по футболу 13 января состоялись заключительные матчи второго тура группового этапа.

В группе E сборная Катара со счетом 6:0 разгромила команду Северной Кореи. Четыре гола забил Алмоез Али (на 9-й, 11-й, 55-й и 60-й минутах), по разу отличились Буалем Хухи (43-я минута) и Абделькарим Хассан (68-я минута). Эта победа вывела Катар в 1/8 финала. Для Северной Кореи же это второе крупное поражение подряд — в первом туре она уступила Саудовской Аравии (0:4).

В группе F Япония одолела Оман — 1:0. Отличился Генки Харагути (28-я минута, с пенальти).

Узбекистан не оставил шансов Туркменистану — 4:0. Голы забили Жавохир Сидиков (17-я минута), Элдор Шомуродов (24-я и 42-я минуты) и Жалолиддин Машарипов (40-я минута).

Япония и Узбекистан тоже получили путевки в плей-офф.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. Сегодня начнется третий тур группового этапа. Расписание и турнирная таблица — здесь.
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