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Спорт

Позорный гол. Британский вратарь пропустил мяч, прилетевший с центра поля

Позорный гол пропустил вратарь британской команды «Престон Норд Энд» Деклан Радд. Конфуз произошел в самом начале второго тайма игры с «Бирмингемом», сообщил sports.ru.

Гол записали на голландского полузащитника Майкела Кифтенбелда. После первого гола «Престон» пропустил еще два и проиграл без шансов — 0:3.

Вратарь Деклан Радд начинал сезон в статусе основного вратаря «Престона», но после провального старта (15 голов в 8 матчах) уступил место шотландцу Крису Максвеллу. Пару туров назад Максвелла удалили, и Радд вернулся в основу. Не особо удачно — в четырех матчах он пропустил еще пять раз.
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