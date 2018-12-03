Позорный гол. Британский вратарь пропустил мяч, прилетевший с центра поля

Позорный гол пропустил вратарь британской команды «Престон Норд Энд» Деклан Радд. Конфуз произошел в самом начале второго тайма игры с «Бирмингемом», сообщил sports.ru.

Гол записали на голландского полузащитника Майкела Кифтенбелда. После первого гола «Престон» пропустил еще два и проиграл без шансов — 0:3.

Вратарь Деклан Радд начинал сезон в статусе основного вратаря «Престона», но после провального старта (15 голов в 8 матчах) уступил место шотландцу Крису Максвеллу. Пару туров назад Максвелла удалили, и Радд вернулся в основу. Не особо удачно — в четырех матчах он пропустил еще пять раз.