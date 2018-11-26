Спортивный календарь с 26 ноября по 2 декабря

Звание сильнейшей оспаривают женские сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они играют по круговой системе.

25-29 ноября. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир посвящен 65-летию легенды отечественного спорта, олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.

26-29 ноября. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Бишкек

Состязания приурочили к Международному дню лиц с ограниченными возможностями здоровья, и участвуют в них ЛОВЗ.

30 ноября. Международные соревнования TheUltimateFighter 28 по смешанным единоборствам. Лас-Вегас (США)

Турнир проводится под эгидой UFC. В программе ряд боев с участием профессионалов из разных стран. Свой дебютный поединок в UFC проведет Антонина Шевченко. Противостоять ей будет Джи Йон Ким (Южная Корея).

1 декабря. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2019 среди молодежи по футзалу. Группа B, первый тур. Ташкент (Узбекистан)

сборная Кыргызстана — сборная Узбекистана.

В первом же поединке отечественная дружина встречается со своим главным соперником на турнире.

1-2 декабря. Чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Бишкек, ФОК «Газпром»

Нынешний сезон сложился для наших дзюдоистов удачно. Настал черед показать себя перед родными болельщиками.

2 декабря. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2019 среди молодежи по футзалу. Группа B, второй тур. Ташкент (Узбекистан)

сборная Таджикистана — сборная Кыргызстана.

Если наши спортсмены желают пробиться в финальную стадию континентального первенства, этот матч им нужно выиграть обязательно.