Команда из Оша выиграла международный турнир по футболу

Команда из Оша выиграла I международный турнир, посвященный памяти футболиста Асылбека Момунова. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли в южной столице на базе Академии футбола, носящей имя футболиста. Звание сильнейшей оспаривали восемь юношеских команд из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Академия-1» (АФИМ-04) уверенно провела весь турнир и в финальном поединке со счетом 5:0 одолела таш-кумырский «Шахтер». В матче за третье место «Академия-2» победила «Абдыш-Ату» — 6:3. Лучшим бомбардиром турнира стал Кудурет Темирбеков («Академия-1»), лучшим игроком — Умут Султанов («Абдыш-Ата»).

Финал мемориала Асылбека Момунова:

Как отмечается, Асылбек Момунов — воспитанник футбольной школы клуба «Алай» и свою профессиональную карьеру начал там. По два раза был чемпионом и обладателем кубка КР. Признавался лучшим игроком сезона — 1993, проявил себя в сборной КР.