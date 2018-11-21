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Спорт

Кыргызстанки завоевали три медали на турнире по таэквондо ITF в России

Фото Виталия Олейниченко. На пьедестале - кыргызстанки Евгения Гаврилова (слева) и Эльзада Матиева (справа)

Кыргызстанки завоевали три медали на Кубке Cеверного Урала по таэквондо ITF. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

Турнир прошел в Краснотурьинске с участием более 200 спортсменов из России, Узбекистана и Кыргызстана. «Нашу страну представляли две спортсменки, выигравшие две серебряные и бронзовую медали», — отметил Виталий Олейниченко.

В разделе «спарринг» Евгения Гаврилова и Эльзада Матиева в своих категориях стали вторыми. Матиева также заняла третье место в разделе «тули».

«В середине декабря планируем провести в Бишкеке ежегодный турнир «Кубок мастера», — добавил президент федерации.
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