Кыргызстанки завоевали три медали на турнире по таэквондо ITF в России

Кыргызстанки завоевали три медали на Кубке Cеверного Урала по таэквондо ITF. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

Турнир прошел в Краснотурьинске с участием более 200 спортсменов из России, Узбекистана и Кыргызстана. «Нашу страну представляли две спортсменки, выигравшие две серебряные и бронзовую медали», — отметил Виталий Олейниченко.

В разделе «спарринг» Евгения Гаврилова и Эльзада Матиева в своих категориях стали вторыми. Матиева также заняла третье место в разделе «тули».

«В середине декабря планируем провести в Бишкеке ежегодный турнир «Кубок мастера», — добавил президент федерации.