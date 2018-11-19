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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана триумфально выступили в Алматы

Фото Сергея Фаустова. Таэквондисты из Кыргызстана на Гран-при Алматы

Кыргызстанцы завоевали 19 медалей на международном турнире Гран-при по таэквондо ITF, завершившемся в Алматы (Казахстан). Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Фаустов.

В состязаниях участвовали около 400 спортсменов из РК, КР и Узбекистана. «От нас ездили 15 человек из ДЮСШ № 2 Аламединского района. В различных категориях и видах программы они выиграли девять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей», — отметил Сергей Фаустов.

Дважды на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались Кирилл Дрозденко, Азизбек Дуйшенбеков, Айназик Абдужаббирова и Казамалы кызы Аделина, один раз – Милана Михманова.

Второе место заняли Имран Михманов, Милана Михманова, Амира Таичиева и Илим Таджибаев. Третьими стали Улукбек Джандралиев, Тимур Алеев, Атайбек Абдылаев, Амира Таичиева. У Тимура Ахмада две «бронзы».

«Кроме того, организаторы вручили нашим спортсменам кубок за хорошую подготовку»,  добавил наставник.
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