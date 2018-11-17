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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу проиграла матч в Японии

Фото ФФ КР. Национальная сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла матч в Японии.

Отечественная дружина находится в Стране восходящего солнца на тренировочных сборах и 20 ноября проведет там товарищеский поединок с национальной сборной Японии. Он станет для обеих команд этапом подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019.

А сегодня наша команда сыграла контрольный матч с японским клубом «Касима Антлерс», являющимся действующим победителем азиатской Лиги чемпионов. Итоговый счет — 2:0 в пользу «Касима Антлерс».
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