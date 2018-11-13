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Спорт

Талгат Сагындыков выиграл восьмой тур чемпионата КР по настольному теннису

Фото из архива Шухрата Тешаева. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

Талгат Сагындыков выиграл восьмой тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта Шухрат Тешаев.

По его словам, в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» прошло подряд два тура чемпионата. Участвовало около 70 спортсменов из КР и Туркменистана.

В седьмом туре тройку лидеров составили Алишер Якупбаев, Вячеслав Клычев и Талгат Сагындыков.

В восьмом лучшим стал Сагындыков. Якупбаев занял второе место, а Клычев — третье. Из высшей лиги выбыли Михаил Белоглазов и Бакыт Нишанов, им на смену пришли Борис Корчагин и Алтынбек Мырзакарим.

Чемпионат состоит из десяти туров. Девятый намечен на 2 декабря.
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