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Спорт

Голая болельщица смогла остановить футбольный матч в Нидерландах

Голая женщина выбежала на поле во время игры второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу, что стало причиной остановки матча. Об этом сообщил портал «Р-Спорт».

Болельщица появилась на поле во время субботнего матча «Райнсбургсе Бойз» — АФК «Амстердам» (2:6). Никто из мужчин-стюардов не решился остановить ее во время пробега по полю. Женщина спокойно скрылась на трибуне.

​Футболист проигравшей команды Джоэл Тиллема заявил, что появление обнаженной женщины было единственным поводом улыбнуться в неудачном матче. «Но я старался сдерживаться, вдруг моя жена смотрит», — отметил он.
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