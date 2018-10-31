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Спорт

«Дордой» забил семь мячей «Алге» в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Дордой». Эпизод матча между «Дордоем» и «Алгой» в чемпионате КР по футболу

«Дордой» выиграл очередной матч в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Сегодня прошло три поединка 27-го тура национального первенства.

«Алай» со счетом 1:0 одолел «Кара-Балту». Отличился Келвин Инкум.

«Илбирс» был сильнее «Академии» — 2:1. У победителей результативные удары нанесли Эрмек Нусубалиев и Эрзат Токтоалиев, у проигравших — Бектур Амангелдиев.

«Дордой» разгромил «Алгу» — 7:0. Бекжан Сагынбаев и Эрнист Батырканов забили по два гола, а Мустафа Юсупов, Кайрат Жыргалбек уулу и Муролим Ахмедов — по одному.

Матч между «Нефтчи» и «Абдыш-Атой» из-за погодных условий перенесли.

В турнирной таблице лидирует «Дордой» (62 очка). Следом идут «Алай» (57) и «Абдыш-Ата» (52).
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