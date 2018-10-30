Криштиану Роналду стал самым популярным в мире пользователем Instagram

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным в мире пользователем социальной сети Instagram. За его аккаунтом следит более 144,3 миллиона человек, сообщило РИА «Новости».

До сих пор самым популярным человеком в Instagram считали американскую певицу и актрису Селену Гомес. Вчера число ее подписчиков достигло 144,33 миллиона человек. Но у Криштиану Роналду — рекордные 144,36 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по размеру денежного вознаграждения за рекламный пост в Instagram. В начале 2017 года футболист стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 миллионов подписчиков.

Португалец перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. С 2003 по 2009 год Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.