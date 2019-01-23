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Спорт

Криштиану Роналду получил условный срок и штраф в 19 миллионов евро

Фото © OSCAR DEL POZO/AFP. Криштиану Роналду после заседания суда в Мадриде

Провинциальный суд Мадрида приговорил нападающего сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов к 23 месяцам заключения условно и штрафу в более 19 миллионов евро. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Португальцу предъявили обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год. Сумму оценили в 5,7 миллиона евро. В это время Криштиану Роналду выступал за мадридский клуб «Реал».

В рамках сделки с правосудием футболист заплатит 18,8 миллиона евро и дополнительный штраф в 375 тысяч евро.

Как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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