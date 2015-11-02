ФАС России настаивает на снижении цен на роуминг в странах ЕАЭС

Абоненты из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана должны пользоваться мобильной связью на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без роуминговой наценки, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Я убежденный сторонник того, что на территории ЕАЭС роуминга вообще быть не должно», - заявил в пятницу глава ФАС РФ Игорь Артемьев по итогам заседания комиссии, в котором участвовал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов и главы антимонопольных ведомств других стран ЕАЭС.

Первым шагом члены комиссии назвали необходимость гармонизировать законодательство в области связи в странах ЕАЭС. Сейчас в государствах союза действуют различные требования к пропуску трафика, в отдельных странах цену на услуги регулирует государство. В России услугу международного завершения вызова может оказывать несколько операторов, а в ряде стран зоны ЕАЭС — только один. «Это не способствует конкуренции и приводит к удорожанию транзита трафика до мобильных операторов сопредельных государств. Необходимо гармонизировать подход к свободному доступу операторов к международной инфраструктуре соседей с возможностью передачи голоса напрямую, минуя транзитных операторов. Это станет основой для сближения тарифов на международный роуминг в ЕАЭС», - рассуждает директор по работе с операторами связи «МегаФон» Александр Теремецкий.

По его словам, работа уже ведется. В частности, Минкомсвязь России подготовила проект соглашения между странами ЕАЭС о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов. Кроме того, необходимо унифицировать политику налогообложения услуг в роуминге в странах ЕАЭС. В Кыргызстане и Казахстане существует отдельное дополнительное налогообложение услуг роуминга, что ведет к повышению расходов на их оказание, отмечают представители операторов.

Сами операторы уже снижают цены на услуги в роуминге в отдельных странах ЕАЭС. МТС с середины ноября снизит базовый тариф на роуминг в Армении. Ранее она уже уменьшила базовые тарифы в Беларуси и Кыргызстане. В «МегаФоне» сообщили, что компания готовится снизить стоимость исходящих и входящих вызовов в роуминге в Казахстане почти в пять раз. В «Вымпелкоме» напоминают, что еще в сентябре снизили базовую стоимость минуты разговора в странах ЕАЭС и ближнего зарубежья в шесть раз (изменения коснулись только абонентов предоплатной системы расчетов).

В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» традиционно не раскрывают, какая часть их выручки приходится на доходы от роуминга в ЕАЭС, и не прогнозируют, как изменится показатель, если операторы откажутся от роуминговой наценки. «Директивное регулирование тарифов в роуминге может нанести ущерб телекоммуникационной отрасли России и стран ЕАЭС. Опыт ЕС показывает, что обнуление тарифов привело к недофинансированию телеком-отрасли, что отразилось на темпах строительства сетей LTE», — заявил «Ъ» представитель МТС Дмитрий Солодовников.