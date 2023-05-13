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Репортажи

Кыргызстанец не задекларировал и пытался провезти через границу $41 тысячу

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» пресекли факт незаконного провоза крупной суммы денег через границу. Об этом сообщает ПС ГКНБ КР

По ее данным, в пункт пропуска «Достук-автодорожный» прибыл гражданин Кыргызстана, направлявшийся в Узбекистан.

В ходе досмотра в его машине пограничники нашли незадекларированные $41 тысячу 100.

После оформления соответствующих документов задержанный и валюта были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/reportazhi/265386/
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