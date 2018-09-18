Вымогал 100 тысяч сомов. За взятку задержан следователь МВД Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ задержали следователя Министерства внутренних дел КР. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что 16 сентября в Бишкеке в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 313 «Вымогательство взятки», при получении 100 тысяч сомов задержан следователь ОВД Балыкчи Иссык-Кульской области, старший лейтенант милиции. В интересах следствия его имя не называется.

Установлено, что задержанный вымогал деньги у гражданина за принятие положительного процессуального решения в рамках возбужденного уголовного дела. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.