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Происшествия

Специалист Соцфонда вымогал взятку у бизнесмена за погашение задолженности

Антикоррупционная служба ГКНБ при получении взятки в 12 тысяч сомов задержала главного специалиста Социального фонда Свердловского района Бишкека. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что задержанный К.А. вымогал у заявителя деньги за положительное решение вопроса о погашении задолженности индивидуального предпринимателя.

«Заявитель в 2016 году продал бизнес и выехал за границу. Однако при заполнении налоговой декларации в ноябре 2018-го стало известно о наличии регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и необходимости ее закрытия. Заявитель обратился с заявлением в налоговые органы и Социальный фонд. Он оплатил необходимые штрафы. Однако за это работник Соцфонда вымогал у него деньги. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — отметили в госкомитете.

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