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Взятка в военкомате. Замвоенкома угрожал призывом на срочную службу

Сотрудник Ысык-Атинского районного военкомата Д.Б угрожал молодому человеку призывом на военную службу. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

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В ведомстве рассказали, что военнослужащий работал заместителем военного комиссара.

«Капитан Д.Б. вымогал взятку за то, что не станет призывать молодого человека на действительную военную службу. Его поймали с поличным при получении взятки у В.К. В настоящее время Военная прокуратура проводит расследование», —  проинформировали в надзорном органе.

В Военной прокуратуре отмечают, что представители Госкомитета по делам обороны к проведению оперативно-разыскных мероприятий привлечены не были.
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